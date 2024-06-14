Didim'de çıkan yangında tavuk çiftliği ve saman zarar gördü - Son Dakika
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Didim'de çıkan yangında tavuk çiftliği ve saman zarar gördü

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında bir tavuk çiftliği ile bir miktar saman zarar gördü. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

14.06.2024 17:52
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Aydın'ın Didim ilçesinde zirai alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yoğun çabanın ardından söndürülürken, ilk tespitlere göre yangında bir tavuk çiftliği ile bir miktar samanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yayılan yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yapılan ilk tespitlere göre yangında bir tavuk çiftliği ile bir miktar samanın zarar gördüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de çıkan yangında tavuk çiftliği ve saman zarar gördü - Son Dakika

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