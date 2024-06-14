Didim'de çıkan yangında tavuk çiftliği ve saman zarar gördü

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Aydın'ın Didim ilçesinde zirai alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yoğun çabanın ardından söndürülürken, ilk tespitlere göre yangında bir tavuk çiftliği ile bir miktar samanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yayılan yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yapılan ilk tespitlere göre yangında bir tavuk çiftliği ile bir miktar samanın zarar gördüğü öğrenildi. - AYDIN