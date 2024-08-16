Didim\'de çıkan yangınlar kontrol altına alınamıyor

3.Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Didim ilçesinde Yeşiltepe mevkiinde çıkan yangının ardından aynı saatler içerisinde Cumhuriyet Mahallesi'nde moloz döküm alanının yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılırken, bölgeye sevk edilen orman ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Öte yandan iş makineleriyle de yapılan müdahaleye yangın söndürme helikopterleri de havdan destek veriyor. Yangın kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, 20 evin tahliye edildiğini belirterek "Yangına 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale ediliyor" dedi. - AYDIN