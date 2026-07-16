Didim\'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyon ile 38 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Aydın'da düzensiz göç ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Altınkum Mahallesi sahilinde jandarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 38 düzensiz göçmen yakalanırken, olayın organizatörleri olduğu tespit edilen E.K. (19), Ö.K. (19) ve O.M.S. (24) isimli şüpheliler de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise 1 adet bot ile 1 adet tekne motoru ele geçirildi. Düzensiz göçmenler gerekli işlemlerinin ardından GÖKSEM'e gönderilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN