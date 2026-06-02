Didim\'de Düzensiz Göçmen ve Kaçakçı Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalanırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 1 Haziran 2026 tarihinde Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi sahil ve çalılık alanda gerçekleştirilen faaliyette 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen E.Ç. (33) isimli organizatör gözaltına alınırken, olayda kullanılan 1 araca el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan organizatör ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN