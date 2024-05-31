Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Yer Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Yer Açan Şüpheli Yakalandı

Didim\'de Hazine Arazisinde İzinsiz Yer Açan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, devriye esnasında Ö.K. isimli şahsın iş makinesi ile S.Ş. isimli şahıs adına hazine arazisinde izinsiz yer açtığını tespit etti. Yakalanan şüpheli hakkında tutanak tutulurken, adli ve idari işlemler için ilgili kurumlara gönderildi.

31.05.2024 12:08
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Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesiyle izinsiz yer açan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, devriye esnasında Ö.K. isimli şahsın iş makinesi ile S.Ş. isimli şahıs adına hazine arazisinde izinsiz yer açtığını tespit etti. Yakalanan şahıs hakkında tutanak tutulurken, hazırlanan tutanak adli ve idari işlemler için ilgili kurumlara gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Didim, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Yer Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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