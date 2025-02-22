Didim\'de Hazine Arazisinde Kazı Engellendi

3.Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesi ile kazıyı jandarma ekipleri engelledi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Didim ilçesi Akköy Mahallesinde icra edilen devriye esnasında iş makinesi ile (E.A) isimli şüpheli şahsın adına izinsiz hazine arazisi açtığı tespit edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari süreçlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN