Didim'de İzinsiz Bitki Toplayan 8 Kişiye İşlem - Son Dakika
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Didim'de İzinsiz Bitki Toplayan 8 Kişiye İşlem

Didim\'de İzinsiz Bitki Toplayan 8 Kişiye İşlem
07.07.2026 10:21
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Didim'de jandarma, koruma alanlarında izinsiz bitki toplayan 8 kişiye adli işlem başlattı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince doğal koruma alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde, izinsiz deniz börülcesi ve dağ kekiği topladığı belirlenen 8 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yürütülen denetimler kapsamında doğal koruma alanlarında kontrol gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, yapılan kontrollerde Batıköy Mahallesi'nde doğal koruma alanı içerisinde toplanması yasak olan yaklaşık 200 kilogram deniz börülcesinin izinsiz toplandığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Akköy Mahallesi'nde yapılan denetimlerde ise yaklaşık 950 kilogram dağ kekiğinin izinsiz toplandığı tespit edilirken, olayla bağlantılı 6 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Denetimlerde ele geçirilen toplam yaklaşık 1 ton 150 kilogram deniz börülcesi ve dağ kekiği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de İzinsiz Bitki Toplayan 8 Kişiye İşlem - Son Dakika

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