Didim\'de Jandarma Operasyonu: Silah Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Akbük Mahallesi'nde devriye esnasında şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Durdurulan M.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahsa 11 bin 977 TL idari para cezası uygulanırken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN