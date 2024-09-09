Didim\'de Kaçak Tütün Operasyonu

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Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu ile ilgili yapılan operasyonda N.A ve M.B. isimli şahıslar yakalanırken, şahısların iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 10 paket nargile tütünü,4 paket kaçak sigara, 4 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 6 adet elektronik sigara, 9 adet elektronik sigara likidi, 4 adet kaçak pipo tütünü, 793 paket kaçak tütün, 1800 adet elektronik sigara ucu ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - AYDIN