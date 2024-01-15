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"Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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"Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde annesini arayarak "Kaçırıldım, beni bir depoda tutuyorlar" diyerek yardım isteyen 17 yaşındaki G.N.S.'nin kaçırılmadığı ortaya çıktı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, "İddiaların G.N.S. tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
15.01.2024 - 10:14,  Güncelleme: 10:15
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Aydın'ın Didim ilçesinde kaçırıldığını iddia eden ve ailesine depoda tutulduğunu söyleyen 17 yaşındaki genç kız polis tarafından sokakta bulunurken, kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı. Aydın Valisi Yakup Canbolat kaçırılma olayı ile ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayın senaryodan ibaret olduğunu söyledi.

KAÇIRILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Didim'de çalıştığı kuaför dükkanının önünden kaçırıldığını iddia eden G.N.S. (17) annesini telefonla arayarak, "Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar" diyerek yardım istedi. Ailenin ihbarı üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda G.N.S. sokakta gezerken bulunurken, genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı.

Didim'de kaçırılma iddiası ortaya çıktı

"İDDİALARIN BİR SENARYO OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Aydın Valisi Yakup Canbolat kaçırılma olayı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Didim ilçemizde kaçırıldığı ve bir depoda tutulduğu iddiası ile ailesi tarafından başvuruda bulunulan G.N.S. isimli kişi polisimiz tarafından saat 02.00'de bulunarak ailesine teslim edildi. İddiaların ise G.N.S. tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 'Beni depoya kapattılar' diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı - Son Dakika


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