Didim'de Kamyonetin Kasasında Saklanan 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Didim'de Kamyonetin Kasasında Saklanan 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim\'de Kamyonetin Kasasında Saklanan 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda, kamyonetin kasasında saklanan 23 düzensiz göçmen ile birlikte organizatör de yakalandı. Göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.04.2024 11:44  Güncelleme: 11:51
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Aydın'ın Didim ilçesinde kamyonetin kasasında saklanan 23 düzensiz göçmen, organizatör ile birlikte yakalandı.

Didim İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Kısım Amirliği ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinde kapalı kasa kamyonet içerisinde E.K. isimli organizatör ile birlikte 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli E.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Kamyonetin Kasasında Saklanan 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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