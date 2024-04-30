Didim\'de Kamyonetin Kasasında Saklanan 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde kamyonetin kasasında saklanan 23 düzensiz göçmen, organizatör ile birlikte yakalandı.

Didim İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Kısım Amirliği ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinde kapalı kasa kamyonet içerisinde E.K. isimli organizatör ile birlikte 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli E.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN