Didim'de Kaybolan 78 Yaşındaki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Didim'de Kaybolan 78 Yaşındaki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Didim\'de Kaybolan 78 Yaşındaki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Fahri Kıroğlu'nun cansız bedeni Bafa Gölü kenarında bulundu. Kıroğlu'nun demans hastası olduğu biliniyordu ve arama çalışmaları devam ederken cansız bedeni bulundu.

22.07.2024 14:43
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Aydın'ın Didim ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Fahri Kıroğlu'nun cansız bedeni Bafa Gölü kenarında bulundu.

Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde yaşayan ve günlerdir kayıp olarak her yerde aranan demans hastası 78 yaşındaki Fahri Kıroğlu'ndan kötü haber geldi. Kaybolmadan önce son olarak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu Tesisleri önünde görülen Kıroğlu için arama çalışması başlatılmıştı. Demans hastası olduğu bilinen Kıroğlu için İlçe Jandarma ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar sürerken, Kıroğlu'nun cansız bedeni Bafa gölü kıyısında bulundu. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kıroğlu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp morgunagönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Kaybolan 78 Yaşındaki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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