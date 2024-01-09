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Didim'de kaybolan iş adamının cesedi Yunanistan'da bulundu - Son Dakika
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Didim'de kaybolan iş adamının cesedi Yunanistan'da bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinden denize açılan ve 14 Aralık'tan beri kendisinden haber alınamayan iş adamı Yasin Cinkaya'nın cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu. Ailesinin DNA örnekleri ile eşleşen ceset, Türkiye'ye getirilecek.

Didim\'de kaybolan iş adamının cesedi Yunanistan\'da bulundu
09.01.2024 - 16:08,  Güncelleme: 16:09
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Aydın'ın Didim ilçesinden denize açılan ve 14 Aralık'tan beri kendisinden haber alınamayan iş adamından acı haber geldi. Aileden alınan DNA örneklerinin, Yunanistan'ın Samos Adasına vuran erkek cesedi ile eşleştiği öğrenildi.

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta Aydın ilinin Didim ilçesinden kendisine ait FBR isimli teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı. Tekneden düştüğü değerlendirilen iş adamını bulmak için günlerce denizden ve havadan süren arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti. Yunanistan yetkililerinin İnterpol ile paylaştığı bilgide, 17 Aralık'ta öğlen saatlerinde Samos Adası'nda Mavrikos Mykalis sahilinde cansız bir erkek cesedinin bulunduğu, otopsi ve kimlik tespiti için Samos'ta bir hastaneye götürüldüğünü bildirilmişti. bu gelişme sonucunda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan yetkilileri ile iletişime geçti. Aile üyelerinden Didim Devlet Hastanesi'nde alınan DNA örneklerinin bulunan erkek cesedi ile karşılaştırılması yapıldı.

Cinkaya ailesinden alınan DNA örneği sahile vuran erkek cesedi ile eşleşti

Aileden alınan DNA örnekleriyle Samos Adası'nda kıyıya vuran erkek cesedinden alınan DNA örneklerinin eşleştiği öğrenildi. Kayıp iş adamı Yasin Cinkaya'nın teknesinden düştüğü, akıntının etkisiyle cansız bedeninin Samos Adası Mavrikos Mykalis sahiline vurduğu anlaşıldı. Yasin Cinkaya'ya ait olduğu ifade edilen cenazenin ailesine teslim edilmesinin ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de kaybolan iş adamının cesedi Yunanistan'da bulundu - Son Dakika


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