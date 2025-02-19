Didim'de Kaza: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Didim'de Kaza: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Didim\'de Kaza: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın Didim'de ticari taksinin çarptığı 70 yaşındaki Şeyda Konukoğlu yaşamını yitirdi.

19.02.2025 13:45
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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksinin çarptığı 70 yaşındaki Şeyda Konukoğlu hayatını kaybetti. Konukoğlu'nun ev almak için eşiyle birlikte Didim'e geldiği öğrenildi.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Umutcan Rençber'in (22) kullandığı 09 T 7085 plakalı ticari araç, yaya yolunda karşıya geçmeye çalışan Şeyda Konukoğlu'na (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Konukoğlu ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konukoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Konukoğlu'nun İstanbul'da yaşadığı, Didim'den ev almak için eşiyle birlikte ilçeye geldiği öğrenildi.

Taksinin başka bir otomobille yarıştığı iddiası

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadesi sonrasında ticari taksi şoförü ile kaza öncesinde taksiyle yarış yaptığı ileri sürülen ve makas atan bir otomobil sürücüsünü de gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadının yolun karşısına geçmek isterken, hızla gelen araç tarafından çarpılması yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Kaza: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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