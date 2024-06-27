Didim\'de Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Didim'de makilik alanda çıkan yangın korkuttu. Evlere yakın bölgede çıkan yangına 4 helikopter, 3 uçakla havadan, iş makineleri ve arasözlerle müdahale edilirken yangında yaklaşık 50 dekarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; Didim Cumhuriyet Mahallesinin üst kısımlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Evlere yakın bölgede çıkan yangına 4 helikopter ve 3 uçakla havadan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arasöz, Aydın BŞB Didim İtfaiye amirliği ekipleri, iş makineleri ile yangına müdahale edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kısa sürede yangın kontrol altına alındı.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve Didim Belediye Başkan yardımcısı Aydan Aşık Turgut ise çalışmaları yerinde takip etti. Çevredeki vatandaşlarda korkulu gözlerle yangını izledi. Yangında 50 dekardan fazla alan zarar gördüğü dile getirildi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - AYDIN