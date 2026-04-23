Didim\'de Motosiklet Denetimleri Yapıldı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri tarafından "2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı" çerçevesinde ilçe genelinde özellikle okul çevreleri ve ana arterlerde motosikletler üzerinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan bu denetimler esnasında plakasız, sürücü belgesiz motosiklet kullanan, akrobasi hareketleri yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda 1890 adet motosiklet sürücüsüne gerekli cezai müeyyideler uygulanarak 189 adet motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca eylem planı doğrultusunda sivil trafik ekibi oluşturularak özellikle gürültü çıkartan "abartı egzoz" motosikletler üzerinde trafik denetimleri yoğunlaştırılmış bir şekilde yapılırken, sivil trafik ekipleri tarafından gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık veren motosikletlere gerekli cezai müeyyideler uygulanarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenleme doğrultusunda araçlar otuz gün süreliğine trafikten men edildiği bildirildi. - AYDIN