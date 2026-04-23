Didim'de Motosiklet Denetimleri Yapıldı
Didim'de Motosiklet Denetimleri Yapıldı

23.04.2026 13:20
Didim'de trafik denetimleri kapsamında 1890 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi, 189 motosiklet men edildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri tarafından "2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı" çerçevesinde ilçe genelinde özellikle okul çevreleri ve ana arterlerde motosikletler üzerinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan bu denetimler esnasında plakasız, sürücü belgesiz motosiklet kullanan, akrobasi hareketleri yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda 1890 adet motosiklet sürücüsüne gerekli cezai müeyyideler uygulanarak 189 adet motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca eylem planı doğrultusunda sivil trafik ekibi oluşturularak özellikle gürültü çıkartan "abartı egzoz" motosikletler üzerinde trafik denetimleri yoğunlaştırılmış bir şekilde yapılırken, sivil trafik ekipleri tarafından gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık veren motosikletlere gerekli cezai müeyyideler uygulanarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenleme doğrultusunda araçlar otuz gün süreliğine trafikten men edildiği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Trafik, Didim, Çevre

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
