Didim'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Didim'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Didim\'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil takla attı. Kazada, Devrim Aşkan hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.07.2024 14:14
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Aydın'ın Didim ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan ve takla atan otomobildeki Devrim Aşkan (23) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Didim ilçesi Yeşilkent mevkii Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 YN 331 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Seyir halindeyken hakimiyeti kaybolan otomobil savrularak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Devrim Aşkan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kazada yaralanan kardeşi B.A. (18) ile diğer bir kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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