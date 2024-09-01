Didim'de Ruhsatlı Silah Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Didim'de Ruhsatlı Silah Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı

Didim\'de Ruhsatlı Silah Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsa ait ruhsatlı silahı çalan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan detaylı araştırma sonucu silahın A.T. (40) isimli şüpheli tarafından çalındığını tespit etti. Şüpheli A.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.09.2024 12:30
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Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsa ait ruhsatlı silahı çalan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restorandan çıkan bir şahsın üzerinde bulunan ve ruhsatlı olan silahı kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu, silahın A.T. (40) isimli şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Ruhsatlı Silah Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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