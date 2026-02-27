Didim\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Şubat 2026 günü Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde ruhsatsız silahların yakalanması ve ele geçirilmesine yönelik iki ayrı adreste arama faaliyeti icra edildi. M.A. (53) ve M.A. (36) isimli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 289 adet 9 mm fişek, 31 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN