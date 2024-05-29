Didim'de suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı, 7 tutuklama - Son Dakika
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Didim'de suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı, 7 tutuklama

Didim\'de suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı, 7 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 suç örgütüne yönelik 17 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca ve suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi.

29.05.2024 11:21
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Aydın'ın Didim ilçesinde iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak iki suç örgütüne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti, fuhuş için yer temin etmek veya aracılık etmek" suçlarından operasyon düzenlendi. Mağdurları fuhuş yapmaya zorlayan, aracılık yapan ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması için 9 iş yeri ve 7 ikamete düzenlenen operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile suçtan kaynaklandığı değerlendirilen paraya el konuldu.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanırken, 6 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Operasyon, Aydın, Didim, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı, 7 tutuklama - Son Dakika

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