Didim\'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza; Didim-Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem Erişkin idaresindeki 20 ASB 838 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ana yoldan çıkarak makilik alana uçtu. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özlem Erişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada araçta bulunan bir yolcu ise yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN