Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda gözaltına alınan üç şüpheli şahıstan biri tutuklandı.
Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 adet GALARA sentetik ecza, 2,34 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 980 TL Türk Lirası ele geçirildi. Olayla ilgili Z.G., Y.K. ve A.A. isimli şahıs yakalanırken adli mercileri sevk edilen Z.G. ve A.A. isimli şahıslar serbest bırakıldı, Y.K. isimli şahıs tutuklandı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Didim'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda bir miktar eritilmiş kağıt uyuşturucu, metamfetamin ve ecstasy hap ele geçirildi.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K'yi saklandığı ikamette yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı suçuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, lüks marka 2 araçla 14 Suriye uyruklu göçmeni illegal yollarla ülkeye sokmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto tamircisi, seyir halindeki aracın motor kısmına oturup arızayı bulmaya çalışırken amatör kameraya yansıyan tehlikeli anlar yaşadı. Tamirci, motor kısmında metrelerce seyretti.
Güngören'de yaşanan bir olayda, yaya ve taksi şoförü arasında çıkan geçiş hakkı tartışmasında, taksi şoförü tarafından darp edilen yayayı yakalandı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.
Arnavutköy'de gerçekleşen muhtarlık seçimi sırasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çatışmayla ilgili 9 şüpheliyi yakaladı ve 4 şüpheli tutuklandı.
Kilis'in Bilal Habeş Mahallesi Karataş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, S.V. idaresindeki otomobil ile Z.T. yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Z.T. ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi. Yaralı, ambulans ile Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
Diyarbakır'da bir ay içerisinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 854 kilo 809 gram uyuşturucu madde ve bin 372 adet uyuşturucu hap çeşidi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 764 şüpheli gözaltına alındı ve 74 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca skank maddesi, esrar, metamfetamin, sentetik ecza, kokain, eroin, ecstasy, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği gibi çeşitli uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen polis memuru, beylik tabancası ile intihar ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da meydana gelen olaylarla ilişkili olarak 14 ilde operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, 'Bölücü terör örgütü (BTÖ) adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-20' operasyonlarıyla yakalandı' dedi. Yerlikaya, terör eylemlerine göz açtırmayacaklarını ve güvenlik güçlerinin mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, akü hırsızlığı yapan şahıslar 42 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda yakalandı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen akü hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekiplerin 8 farklı iş yeri, ikamet ve KGYS'ye ait 42 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucunda şüpheliler tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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