Didim Festivali\'nde Jandarma Güvenlik Denetimleri

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen festivalde vatandaşların güvenliği için jandarma denetimlerini sürdürüyor.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim ilçesi Tavşanburnu Tabiat Parkında 24-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan " Milyonfest Didim" festivali kapsamında JASAT, Köpek Timi, Asayiş Timleri ve Trafik Timleri ile dört farklı noktada icra edilen yol kontrol faaliyetinde; 2 bin 100 şahıs ve 650 araç sorgulandı. Festival boyunca vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve eğlenmeleri amacıyla denetim ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN