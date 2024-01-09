Didim-Söke yolu Yesiltepe mevkiinde tırla çarpışan araç sürücüsü ağır yaralandı

Didim-Söke yolu Yesiltepe mevkiinde ana yolda ters yönde giden sürücü tırla çarpışırken, kazada araç sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Didim Yeşiltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AOR 047 plakalı ticari araç sürücüsü ters yoldan seyrederken, ana yolda seyir halinde olan tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu Jandarma, İtfaiye ve Sağlık ekiplerine haber verdi. Aydın BŞB Didim İtfaiye Amirliği ekipleri sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN