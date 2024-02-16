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Digor'da PKK/KCK propagandası yapan 5 kişi yakalandı

KARS - Digor'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 kişi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 15 Şubat terörist başının yakalanmasının sözde yıldönümü öncesi, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalarda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar Beldesinde ikamet eden A.E., H.A., M.E., E.E. ve İ.E. 3'ü kadın toplam 5 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak jandarmaya getirilen 5 kişi burada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan 5 kişi serbest bırakılırken, kimlik bilgileri tespit edilen 1 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemek, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" denildi.