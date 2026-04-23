Dijital Güvenlik Eğitimi Kars\'ta

23.04.2026 08:47
Kars'ta 100 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet kullanımı hakkında eğitim verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumsal farkındalığın artırılması ve siber suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan toplam 100 öğrenciye yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitim programında, özellikle gençlerin dijital dünyada karşılaşabileceği risklere dikkat çekildi. Siber suçların henüz gerçekleşmeden önlenmesi, yasadışı bahisle mücadele ve bu suçların yol açabileceği maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Eğitim kapsamında öğrencilere; "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı", "Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı" ile "Dijital Mahremiyet" başlıklarında detaylı sunumlar yapıldı. Uzman personel tarafından verilen eğitimlerde, güçlü şifre oluşturma yöntemleri, kişisel verilerin korunması, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve çevrimiçi ortamda karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri ele alındı.

Ayrıca, siber zorbalığın bireyler üzerindeki psikolojik etkilerine değinilerek, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde izlenmesi gereken yollar anlatıldı. Teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulurken, dijital cihazların bilinçli ve dengeli kullanımının önemi vurgulandı.

Program sonunda öğrencilerin soruları yanıtlanırken, bilinçli internet kullanımının bireysel güvenliğin yanı sıra toplumsal güvenliğe de katkı sağladığı ifade edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde devam edeceği ve özellikle gençlerin dijital dünyada daha güvenli bireyler olarak yer almasının hedeflendiğini kaydedildi. - KARS

Kaynak: İHA

“Kobra Murat öldü“ iddiası ortalığı karıştırdı "Kobra Murat öldü" iddiası ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Türkiye’de bir ilk Derbide karaborsa bilet satışına operasyon Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
“Pişman değilim“ diyen toruna rekor ceza Çocuk mahkemesinden emsal karar “Pişman değilim" diyen toruna rekor ceza! Çocuk mahkemesinden emsal karar
AK Partili Şengül Karslı: “Algoritma tüccarlarına köle olma özgürlüğü olamaz” AK Partili Şengül Karslı: “Algoritma tüccarlarına köle olma özgürlüğü olamaz!”

08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
08:31
Atamızın armağanı 23 Nisan’ın tarihsel yolculuğu TBMM’nin açılışından dünya çocuklarına
Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
04:49
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
03:53
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
01:04
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota
2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
23:31
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
