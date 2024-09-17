Dijital Tehlikeler: Çocukları Koruma Yöntemleri - Son Dakika
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Dijital Tehlikeler: Çocukları Koruma Yöntemleri

Dijital Tehlikeler: Çocukları Koruma Yöntemleri

Perviz Altay, sosyal medya tehlikeleri ve çocukları koruma yöntemleri hakkında önemli uyarılarda bulundu.

17.09.2024 13:30
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Günümüzde çocuklar ve gençler, sosyal ağlarda her gün saatlerini harcarken, bu durum ebeveynleri de ciddi şekilde endişelendiriyor. Fazlanet Bilgi Teknolojileri CEO'su Perviz Altay, dijital dünyada gizlenen tehlikelerden çocukların nasıl korunabileceği ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Perviz Altay, internet ve sosyal medyanın çocukları odalarına hapsettiğini, ancak dış dünyanın tehditlerinin dijital ortama taşındığını belirtti. Geçmişte çocukların sokakta vakit geçirdiklerini, ebeveynlerin ise çocuklarını fiziksel tehlikelerden korumak için çabaladıklarını hatırlatan Altay, "Artık çocuklarımız evden dışarı çıkmıyor ama bu kez de siber dünyadaki tehlikelerle karşı karşıyalar. Çocuklarımızı bu tehditlerden korumak ebeveynler olarak bizim görevimiz" dedi.

Siber dünyadaki tehlikeler

Altay, çocukları sosyal ağlarda bekleyen başlıca tehditlere dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

Kötü amaçlı yazılımlar (Malware): Sosyal ağlarda korsan yazılım veya oyunlar vaadiyle kötü amaçlı yazılım indirmeye yönlendirilen çocuklar, siber saldırganların hedefi olabilirler. Kimlik Avı (Phishing): Sosyal medya sitelerinin kopyaları aracılığıyla, çocukların hesap bilgileri çalınabilir. Kimlik avcıları, sosyal medya profillerine erişmek için bu yöntemleri kullanabilirler.

Kimlik Hırsızlığı: Çocukların sosyal medya profillerine ekledikleri kişisel bilgiler (adres, telefon numarası, doğum tarihi) siber suçlular tarafından kullanılabilir.

Çevrimiçi Zorbalık ve Taciz: Çocukların akranlarından kaynaklanan çevrimiçi zorbalıklar, gerçek hayatta olduğu kadar yıkıcı olabilir. Ayrıca, bazı yetişkinler çocukları cinsel istismar amacıyla hedef alabilirler.

Çocuklarını korumanın yolları

Fazlanet Bilgi Teknolojileri CEO'su Perviz Altay, çocukları sosyal ağların tehlikelerinden korumak için şu önerilerde bulundu:

Açık İletişim Kurun: Çocuklarınızla sosyal medya kullanımı konusunda açık diyalog kurun. Siber zorbalık gibi durumlarda hemen size veya bir yetişkine haber vermeleri gerektiğini anlatın.

Ebeveyn Kontrol Yazılımı Kullanın: Çocuğunuzun internet kullanımını sınırlamak için ebeveyn kontrol yazılımlarını kullanın. Ancak ücretsiz versiyonlar çoğu zaman soruna çözüm bulmaz. Bu konuda uzman bir firmadan destek almalısınız. Doğru yazılımlar, istenmeyen web sitelerini engellerken internete erişim saatlerini düzenlemenize de olanak tanır.

Güvenilir Güvenlik Çözümleri Kullanın: Çocuklarınızın cihazlarına, kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayan bir güvenlik çözümü kurun. Uzman değilseniz bunun için de güvenilir bir firmadan destek almanızı öneriyoruz.

Güçlü Parolalar ve İki Faktörlü Doğrulama Kullanın: Çocuklarınıza güçlü parolalar kullanmayı öğretin ve sosyal ağ hesapları için iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirin.

Sosyal Ağ Gizlilik Ayarlarını Düzenleyin: Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını kontrol edin ve sadece tanıdığı kişilerle etkileşimde bulunmasını sağlayın.

Uzman desteği

Perviz Altay açıklamasında sosyal medyanın çocuklar için hem fırsatlar hem de tehlikeler barındırdığını belirterek, ebeveynler olarak, çocukların dijital dünyada güvende kalmasını sağlamak için bu tür tehlikelere karşı bilinçli olmak gerektiğinin altını çizdi. Altay, siber güvenlik önlemlerini uygulayarak, çocukların interneti güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olunabileceğine vurgu yaparak, "Ancak yukarıda da defalarca belirttiğimiz üzere eğer bu alanda yeterince uzman değilseniz, hem kendi hem de çocuklarınızın güvenliği için mutlaka bir uzmandan destek almalısınız. Bazı ücretsiz yazılımlar sizi yeterince korumayabilir. Hatta daha açık bir hedef haline getirebilir. Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş siber güvenlik konusunda talep eden herkese gerekli desteği uzaman kadromuz ile verdiğimiz belirtmek isterim. Müşterilerimizin güvenliği birinci önceliğimizdir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dijital Tehlikeler: Çocukları Koruma Yöntemleri - Son Dakika

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