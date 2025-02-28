İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Dikili açıklarında bugün saat 17.09'da deprem meydana geldi.
Dikili'ye 11,33 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.67 kilometre olarak ölçüldü. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Dikili Açıklarında 4.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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