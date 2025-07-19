Dikili Belediyesi\'nde Sokak Hayvanı Nakli Faciası: 4 Köpek Telef Oldu

İzmir'de Dikili Belediyesi tarafından yapılan sokak hayvanı nakli faciayla sonuçlandı. 4 köpek 45 derece sıcakta kapalı araçta telef olurken, belediye Veteriner İşleri Müdür Vekilinin görevden uzaklaştırıldığını ve olayla ilgili yasal süreç başlatıldığını belirtti.

Dikili Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde barınan köpekler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Doğal Yaşam Alanı Projesi kapsamında 18 Temmuz günü yeni yaşam alanlarına nakledilmek istendi. Ancak bu süreçte taşıma kurallarının ihlal edildiği, köpeklerin kapalı bir araçta gölgesiz ve susuz şekilde taşındığı iddia edildi. Olay, yolculuk sırasında 4 köpeğin telef olduğunun ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Araç içinde klima ya da havalandırma sistemi bulunmadığı, taşıma şartlarının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı olduğu ifade edildi. Hayvanseverler, bu ihmale tepki göstererek, sorumlular hakkında işlem başlatılmasını istedi.

"Soruşturma başlattık"

Tepkilerin ardından Dikili Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "10.03.2025 tarihinden bu yana hayvanlarımızın yeni yaşam alanlarına nakli sürmektedir. 18.07.2025 tarihinde yapılan taşıma sırasında ne yazık ki 4 can dostumuzu kaybettik. Konu ile ilgili Veteriner İşleri Müdür Vekili görevden uzaklaştırılmış, yasal süreç başlatılmıştır" denildi.

Sahada bulunan hayvanseverler ve gönüllüler, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran olayda sorumluların cezalandırılmasını talep etti. - İZMİR