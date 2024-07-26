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Dikili'deki orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu 8 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de ormanlık alanda başlamıştı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına; 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle havadan ve karadan müdahale etmişti. 8 saatin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

1 bağ evi kül oldu, bazı evlerin bahçeleri yandı

Öte yandan bölgede bulunan bir bağ evi kül olurken, bahçedeki zeytin ağaçları yanmıştı. Bazı evlerin ise bahçelerinde bulunan ağaç ve otlukların da yandığı görüldü.