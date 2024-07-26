Dikili'deki yangın dron ile görüntülendi

3.Sayfa

Okan Buruk\'tan transfer için çok olay sözler

Dünyanın en zehirli örümceği artık Türkiye\'nin her yerinde! Dokunmak bile öldürüyor

Dikili'deki yangın böyle görüntülendi

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangınında, yanan bölgeler dron ile görüntülendi.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle ilk müdahalelerini yapmıştı. Yerleşim yerlerine yakın yanan alanlar ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alanda tutan dumanlar yer aldı.