Dilan Polat ve Sıla Doğu Gözaltında - Son Dakika
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Dilan Polat ve Sıla Doğu Gözaltında

Dilan Polat ve Sıla Doğu Gözaltında

Eğlence mekanındaki hareketleri nedeniyle 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alındılar.

21.10.2024 16:34
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Bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun sosyal medyada videosu paylaşılmış, videodaki gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle şüpheli Polat ve Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu adliyeye getirildi

Bir süre önce kara para aklama suçlamasıyla yargılandıkları davadan tahliye edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun gözaltına alındıkları öğrenildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun müracaat bürosundaki görevli savcıya ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiği öğrenildi.

Engin Polat'ın ise destek için avukatıyla adliyeye geldiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dilan Polat ve Sıla Doğu Gözaltında - Son Dakika

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