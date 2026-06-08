Dilek Cesur\'un Annesi Vefat Etti

Eskişehirli ünlü eğitimci ve yazar Dilek Cesur'un vefat eden annesi Arife Kıray, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dilek Cesur'un annesi Arife Kıray, 72 yaşında hayatını kaybetti. Kıray'ın cenazesi Emek Mahallesi'nde bulunan Hazreti İbrahim Cami'ne getirildi. Oldukça üzgün olan Dilek Cesur'u yakınları teselli etti. İkindi namazına müteakip Arife Kıray için cenaze namazı kılındı. Namazın akabinde Kıray'ın cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü. - ESKİŞEHİR