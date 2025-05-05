Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi - Son Dakika
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Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi

Dilek İmamoğlu\'na Hayrunnisa Gül sürprizi

Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu'na destek telefonları devam ediyor. Sürpriz bir destek de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'den geldi. Hayrunnisa Gül, Dilek İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini sundu.

05.05.2025 15:00
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Tutuklandıktan sonra görevden alınan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün aradığı ortaya çıktı.

DESTEK VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Gül, telefonda görüştüğü Dilek İmamoğlu'na desteklerini iletti. İmamoğlu ile konuşan Gül, geçmiş olsun dileğinde de bulundu.

"KADIN DAYANIŞMASI İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

Oda TV yazarı Ayşe Baykal, Dilek İmamoğlu'na yakın kaynakların Hayrunnisa Gül'ün telefonu hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Baykal yazısında, "Dilek Hanım'a yakın kaynaklar tarafından öğrendiğim bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. 2014 yılında başlattığı intifadasını değerli gördüğüm ve kendisine biçilen rolün dışına çıkabilme cesaretini gösteren Hayrunnisa Gül, Dilek Kaya İmamoğlu'na destek vermek için aramış ve görüşüyorlarmış. Kadın dayanışması için kendisini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Hayrunnisa Gül, Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, Abdullah Gül, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • murat özdemir:
    Sakın bir şehit cenazesine gitmeyin ama hırsızı baş tacı edip kahvaltıya davet edin. 30 9 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Biz buna dayanışma değil çıkar ilişkisi diyoruz. Tarih hep bizi haklı çıkardı... 3 2 Yanıtla
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