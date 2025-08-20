Dilek Yarımadası'nda Doğal Yaşam Denetimi - Son Dakika
Dilek Yarımadası'nda Doğal Yaşam Denetimi

20.08.2025 12:33
Jandarma, Kuşadası Dilek Yarımadası'nda yaban hayata yönelik denetim ve bilgilendirme yaptı.

Yaban hayatının son sığınağı olan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda jandarma ekiplerince doğal yaşam alanları kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında özel koruma altında bulunan ve doğada nadir görülen yılkı atları, yabani inekler, yaban domuzları, karakulak, tilki, çakal, oklu kirpi, Akdeniz foku ve çeşitli kuş türlerinin yaşam alanlarının kontrol ve denetimi yapıldı. Ayrıca, park içerisinde bulunan vatandaşlara "Temiz İnsan, Temiz Çevre" mottosu çerçevesinde, milli parkların önemi, yaban hayatının korunması, doğal dengeye zarar verilmemesi ve çevre bilincinin artırılması hususlarında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Kuşadası, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

