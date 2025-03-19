Dilenci Kadının Lüks Telefonu Şaşırttı - Son Dakika
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Dilenci Kadının Lüks Telefonu Şaşırttı

Dilenci Kadının Lüks Telefonu Şaşırttı

Mardin'de dilenen kadının lüks telefonla konuşması sosyal medyada gündem oldu.

19.03.2025 11:34
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Mardin'de özel bir hastanenin önünde dilencilik yapan bir kadının, yaklaşık 100 bin lira değerinde lüks bir cep telefonu ile konuşması çevredekileri hayrete düşürdü.

Görüntülerde, dilenci kadının lüks model telefonuyla rahatça konuştuğu görülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, dilencilik ve lüks tüketim arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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