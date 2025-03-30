İstanbul'un Bahçeşehir semtinde kaydedilen görüntüler, dilencilikle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, dilencilerin lüks otomobillerle bölgeye geldiği, araçlarını park ettikten sonra dilenmeye başladıkları görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, olay büyük tepki topladı. Vatandaşlar, gerçekten yardıma muhtaç insanlarla bu tür sahte dilenciler arasındaki farkın anlaşılması gerektiğini belirterek, yetkililerden bu tür kötüye kullanımlara karşı daha sıkı denetim yapılmasını talep etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dilenciler lüks araçlarla ''Mesaiye'' geldi - Son Dakika
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