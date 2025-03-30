Dilenciler lüks araçlarla ''Mesaiye'' geldi - Son Dakika
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Dilenciler lüks araçlarla ''Mesaiye'' geldi

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İstanbul Bahçeşehir'de dilencilerin lüks araçlarla bölgeye gelerek dilendiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

30.03.2025 11:43
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İstanbul'un Bahçeşehir semtinde kaydedilen görüntüler, dilencilikle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, dilencilerin lüks otomobillerle bölgeye geldiği, araçlarını park ettikten sonra dilenmeye başladıkları görüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, olay büyük tepki topladı. Vatandaşlar, gerçekten yardıma muhtaç insanlarla bu tür sahte dilenciler arasındaki farkın anlaşılması gerektiğini belirterek, yetkililerden bu tür kötüye kullanımlara karşı daha sıkı denetim yapılmasını talep etti.

Dilenciler lüks araçlarla \'\'Mesaiye\'\' geldi

Cep Telefonu, Bahçeşehir, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilenciler lüks araçlarla ''Mesaiye'' geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Uuu bbb:
    akpli bunlar 7 3 Yanıtla
  • ayşe onat:
    tüüüü insanlığınıza hiç kimse para vermesin ,Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlara.... 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    DİLENCİYE PARA VEREN ENAYİDİR..ZATEN GERÇEKTEN FAKİR OLANLAR SİZİN VERGİLERİNİZDEN KESİLEN PARALARDAN DEVLET DODYAL YARDIM DİYE FON AYIRIP ONLARA BAKIYOR HASTANE VE ECZANEDE KATKI PAYI DAHİ ÖDEMEDEN FAKİRLİK MAAŞLARI VAR..YANİ ONLARIN PARASI SENDEN ÇIKIYOR NİYE KENDİNE PARS VERİYORSUN..DİĞERLERİ DE BUNLAR GİBİ LÜKS İÇİNDE YAŞAYAN SAHTEKAR DİLENCİLER 3 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp Türkiyesi çalmayı bilmeyen fakirler öğrendi 2 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    fakir calmasını bilmedigi icin fakirdir :)) 0 0 Yanıtla
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