Dilencilikle 42 Bin TL ve Döviz Toplayan Şahıs: 'Paralar Uzaydan Gelmiş' - Son Dakika
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Dilencilikle 42 Bin TL ve Döviz Toplayan Şahıs: 'Paralar Uzaydan Gelmiş'

Eskişehir'de dilencilik yaparken yakalanan H.N., 42 bin 32 TL ve dövizle birlikte ele geçirildi. 'Bu paralar uzaydan gelmiş, ben de uzaydan geldim' diyen dilenci, Jüpiter ile Medine arasında yaşadığını iddia etti.

05.04.2025 21:54
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Dilencilikle 42 bin TL ve döviz toplayan şahıs: "Paralar uzaydan gelmiş, ben de uzaydan geldim"

Şüpheli H.N.: "Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de zabıta ekiplerince, dilencilik yapan şahıs ve arkadaşlarının üzerinden 42 bin 32 TL ile farklı miktarlarda Dolar ele geçirildi. İhlas Haber Ajansı mikrofonu vuran 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N. "Bu paralar üzerimden çıkmadı, uzaydan gelmiş. Ben de uzaydan geldim buraya, Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum" dedi.

Eskişehir'de dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. O çalışmaların birini gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Cadedesi'nde dilenen H.N. isimli şahsı yakaladı. Şahsın üst aramasında, dilencilikten elde ettiği bir miktar para ele geçirilip muhafaza altına alındı. H.N.'yi almak için 01 ACE 550 plakalı araçla gelen S.A ve T.A. şahıslar da şüphe üzerine yakalandı. H.N.'yi dilendirdiğinden şüphelenilen şahısların, dilencilikten kazandıkları parayı çöp poşetinin içine doldurduğu, üzerini ise dikkat çekmemesi için çarşafla kapattığı belirlendi.

Paraları 8 zabıta görevlisi 1 saatte saydı

Poşet içindeki dilencilik geliri para, 8 zabıta görevlisince 1 saatte sayıldı. Şahısların üzerinden çıkan paranın toplamda 42 bin 32 TL olduğu belirlendi. Türk Lirası'nın yanı sıra 24 Euro ve 11 Dolar olarak da üzerlerinden döviz ele geçirilen şahıslara işlem yapıldı. Dövizin güncel kurdan TL'ye dönüştürülmesinin ardından kamuya aktarılacağı öğrenildi.

"Paralar uzaydan gelmiş. Ben de uzaydan geldim"

İHA muhabirinin uzattığı mikrofona saldıran 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N., "Ben dilenmedi. Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum. O mikrofonu alırım kafanda kırarım. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jüpiter, Döviz, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilencilikle 42 Bin TL ve Döviz Toplayan Şahıs: 'Paralar Uzaydan Gelmiş' - Son Dakika

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