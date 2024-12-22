Dilovası'nda Frensiz Araç Kazası - Son Dakika
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Dilovası'nda Frensiz Araç Kazası

Dilovası\'nda Frensiz Araç Kazası

Kocaeli Dilovası'nda freni boşalan otomobil, binaya çarptı; 4 yaralı, 2'si ağır durumda.

22.12.2024 16:18
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen otomobilin bir binanın giriş duvarına çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, 240. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Y. idaresindeki 06 BH 0462 plakalı Fiat marka otomobil, yokuştan indiği sırada freninin boşalması sonucu bir binanın giriş duvarına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mustafa Y., yolcular Medine Y., İlmani D. ile Huri Hanım D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Medine Y. ile Huri Hanım D'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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