Dilovası'nda market denetiminde son kullanma tarihi ve kasa fiyatı kontrol edildi - Son Dakika
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Dilovası'nda market denetiminde son kullanma tarihi ve kasa fiyatı kontrol edildi

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Dilovası\'nda market denetiminde son kullanma tarihi ve kasa fiyatı kontrol edildi
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Dilovası Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki marketlerde son kullanma tarihi, hijyen şartları ve kasa-reyon fiyatlarını denetledi. İşletme yetkililerine etiketlerin güncel ve okunabilir olması hatırlatılırken denetimlerin düzenli sürdürüleceği belirtildi.

Dilovası'nda marketlere yönelik denetimlerde son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve kasa-reyon fiyatları kontrol edilerek tüketici haklarının korunması için inceleme yapıldı.

Dilovası Belediyesi ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini ilçe genelinde sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, raflarda satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. Marketin genel temizlik ve hijyen şartları, ürünlerin muhafaza şartları, raf düzeni ve tüketici sağlığını ilgilendiren diğer hususlar da ekipler tarafından kontrol edildi. Denetim sırasında ürünlerin reyon etiketlerinde yer alan fiyatlar ile kasada uygulanan fiyatlar karşılaştırıldı. Etiketlerin tüketiciyi yanıltmayacak şekilde açık, okunabilir ve güncel olması gerektiği işletme yetkililerine hatırlatıldı. Vatandaşların ekonomik haklarının korunması amacıyla fiyat etiketi kontrollerinin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

"Denetimler devam edecek"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, gerçekleştirilen denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve tüketici hakları bizim için büyük önem taşıyor. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçemizde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulmaması, hijyen kurallarına uyulması ve reyon ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunmaması konusunda ekiplerimiz gerekli kontrolleri hassasiyetle gerçekleştiriyor" dedi.

Halk sağlığı önceliğimiz

Başkan Ömeroğlu, denetimlerin cezalandırmadan önce halk sağlığını ve tüketici haklarını korumayı amaçladığını belirterek, "İşletmelerimizin mevzuata uygun, temiz ve güvenilir şartlarda hizmet vermesini önemsiyoruz. Kurallara uygun çalışan esnafımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen bildirimleri de dikkatle değerlendirerek denetimlerimizi ilçe genelinde kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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