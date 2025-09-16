Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı

Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı
16.09.2025 12:01  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri tespit edilen rock grubunun 5 üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dini değerlere hakaret eden rock grubu üyeleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

Şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri tespit edilen rock grubuna Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında grubun üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BİR ALAKAMIZ YOK"

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını ifade ettiler.

5 şüpheli, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı
Kaynak: İHA

Politika, istanbul, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Kültür, Hukuk, Müzik, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçen yıl 150 liraydı Japonlar kapıda bekliyor, üretici işçi bulamıyor Geçen yıl 150 liraydı! Japonlar kapıda bekliyor, üretici işçi bulamıyor
Fenerbahçe’nin 5 yıldızı Alanyaspor maçında yok Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Alanyaspor maçında yok
İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında
Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti, sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti, sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, yurda döndü Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, yurda döndü
Ayakta durmakta bile zorlandı Ergin Ataman’ın zor anları Ayakta durmakta bile zorlandı! Ergin Ataman'ın zor anları

11:56
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza
11:51
Gazze’ye kara harekatı başlatan Netanyahu’dan ilk açıklama İşte ordunun kanlı planı
Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı
11:39
Sedat Peker’e yakın isim, Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüye tepkisiz kalamadı
Sedat Peker'e yakın isim, Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüye tepkisiz kalamadı
11:05
Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK’ya para akıttı İddianamedeki detaylar pes dedirtti
Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirtti
10:27
19 yaşındaki Zelal’e apartman boşluğunda dehşeti yaşattı: Çamaşırlarını sıyırarak...
19 yaşındaki Zelal'e apartman boşluğunda dehşeti yaşattı: Çamaşırlarını sıyırarak...
09:43
Biri uzman çavuş olan 2 bacanağın acı sonu
Biri uzman çavuş olan 2 bacanağın acı sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2025 12:42:12. #7.13#
SON DAKİKA: Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.