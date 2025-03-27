Diploma için gitti, denizde boğuldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 26 Mart çarşamba günü sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri tarafından denizden çıkarılan cesedin, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kayıtlı Yunus Emre Öztürk'e ait olduğu belirlendi.

DİPLOMASINI ALMAK İÇİN GİTMİŞ

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Öztürk'ün cenazesi Kastamonu'ya getirildi. Esentepe Mahallesi Suluceviz Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından helallik alındı ve Öztürk, aile kabristanında dualarla toprağa verildi. Genç adamın, üniversite diplomasını almak için Trabzon'a gittiği öğrenildi.