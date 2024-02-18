Direğe çarpan otomobilde anne ve kızı yaralandı - Son Dakika
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Direğe çarpan otomobilde anne ve kızı yaralandı

Direğe çarpan otomobilde anne ve kızı yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarparken, kazada anne ve 7 yaşındaki kızı yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.02.2024 22:42  Güncelleme: 22:43
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Direğe çarpan otomobilde anne ve kızı yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarparken, kazada anne ve 7 yaşındaki kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Timuçin Caddesi'nde meydana gelen kazada Ü.A. yönetimindeki 38 JL 556 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik levhasına daha sonrada bir elektrik direğine çarparak, durabildi. Kazada sürücü Ü.A. ve kızı M.A.yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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