Direğe çarptıktan sonra bağ evinin bahçesine daldı - Son Dakika
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Direğe çarptıktan sonra bağ evinin bahçesine daldı

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Tekirdağ Çorlu'da bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek telefon direğine çarptıktan sonra bağ evinin bahçesine daldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

31.07.2024 10:02
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Önce direğe çarptı sonra bağ evinin bahçesine daldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, telefon direğine çarparak bağ evinin bahçesine daldı.

Kaza, Çorlu - Süleymanpaşa yolu üzeri Çorlu Trafo Merkezi mevkiinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden B.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Önce telefon direğine çarpan otomobil daha sonra bağ evi bahçesine daldı. Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü B.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Direğe çarptıktan sonra bağ evinin bahçesine daldı - Son Dakika

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