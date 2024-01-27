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Direksiyon başında uyuyakaldı, ekipler dakikalarca dil döktü - Son Dakika
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Direksiyon başında uyuyakaldı, ekipler dakikalarca dil döktü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde direksiyon başında sızan alkollü sürücü, dakikalarca dil döken polis tarafından uyandırıldı.

Direksiyon başında uyuyakaldı, ekipler dakikalarca dil döktü
27.01.2024 - 23:54,
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Direksiyon başında uyuyakaldı, ekipler dakikalarca dil döktü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yolda direksiyon başında sızan alkollü sürücü, dakikalarca dil döken polis tarafından uyandırıldı.

Gündüz saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde yol ayrımında çalışır vaziyette bekleyen bir araç, vatandaşlar tarafından fark edildi. Sürücü ve yolcu koltuğunda oturan iki kişinin baygın durumda görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, direksiyon başında ve yolcu koltuğunda uyuyakalan şahısları uyandırmak için dakikalarca dil döktü. Yaklaşık 10 dakika sonra sürücü ve yolcu polis tarafından uyandırıldı.

Sürücü H.T'nin yapılan alkol kontrolünde 3.61 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü H.T. adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Sürücü H.T.'ye 3. kez alkollü araç kullanırken yakalanmaktan 12 bin 977 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süreyle geçici olarak el konuldu. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, 3.Sayfa, Son Dakika

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