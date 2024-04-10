Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarptı: 2 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş'a seyir halindeki A.C. D., idaresindeki 34 NU 3099 plakalı Ford marka otomobil, Tekir mahallesindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü A. C. D. ve yolcu konumundaki B. D.'yünambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çek ele geçirdi ve adli makamlara sevk etti.
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