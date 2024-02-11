Direksiyonda uyuya kaldı, otomobil takla attı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Direksiyonda uyuya kaldı, otomobil takla attı

Direksiyonda uyuya kaldı, otomobil takla attı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobilde şoför uyuyakaldı ve otomobil takla attı. Şans eseri yoldan geçen bir kepçenin yardımıyla şoför kurtarıldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

11.02.2024 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Direksiyonda uyuya kaldı, otomobil takla attı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobilde şoför uyuyakaldı. Otomobil takla attı, şoför son anda kurtarıldı.

Olay, Kestel ilçesi Kestel-Aksu Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şoför direksiyon başında uyuyakaldı. Seyir halindeki otomobil, bir anda takla attı. Şans eseri yoldan geçen kepçenin yardımıyla, şoför yaralı bir şekilde otomobilden çıkarıldı. Takla atan otomobil, kepçe yardımıyla düzeltildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık jandarma ekipleri geldi. Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Kestel, Bursa, Bursa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Direksiyonda uyuya kaldı, otomobil takla attı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 01:35:22. #1.13#
SON DAKİKA: Direksiyonda uyuya kaldı, otomobil takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement