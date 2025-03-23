Direksiyonu kilitlenen otobüs direğe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Direksiyonu kilitlenen otobüs direğe çarptı: 1 yaralı

Antalya'da direksiyonu kilitlenen otobüs refüjdeki ağaçlara çarparak yol tabelasına çarptı, sürücü yaralandı.

23.03.2025 13:44
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Direksiyonu kilitlenen yolcu otobüsü direğe çaptı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da direksiyonu kilitlenen ve yaklaşık 50 metre ağaçları yıkarak refüjde ilerleyen otobüs yol tabelasına çarparak durabildi. Kazada direksiyon başında sıkışan ve itfaiye ekip bulunduğu yerden çıkartılan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez İlçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bingiye yöne Alanya'da aldığı 3 yolcu ile birlikte İstanbul'a doğru yola çıkan Antalya Net firmasına ait yolcu otobüsünün iddiaya göre Gazi Bulvarı üzerinde direksiyonu kilitlendi. Sürücü ve yanında bulunan yedek şoförün müdahale yeterli olmayınca otobüs önce orta refüje çıktı. Yaklaşık 50 metre boyunca refüjde bulunan ağaçlara çarparak ilerleyen yolcu otobüsü yol ortasında bulunan yol tabelasının ayağına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çarpışmanın etkisiyle direksiyon başırda sıkışan sürücü Aydın Doğan yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

"Müdahale etmek istedik ama olmadı"

Otobüste bulunan 3 yolcu ve 2 personel ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından otobüs sürücüsü Aydın Doğan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Direksiyon kilitlendiği için aracı kontrol edemediklerini belirten otobüsün yedek sürücüsü Tekin Yılmaz, "Seyir halindeydik, araba sola doğru gitmeye başladı. Direksiyonun kilitlenmiş gibi bir hali vardı. Müdahale etmek istedim ama başarılı olamadık. Araç refüje çıktı. Ben yedek sürücüyüm, sürücü şok geçirdi. Direksiyon kilitlendi, müdahale ederek direksiyonu sağa çevirmek istedim ama olmadı" dedi. Kazanın arından yolda araç trafiğinde zaman zaman sıkışıklıklar yaşanırken, otobüsün çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Direksiyonu kilitlenen otobüs direğe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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