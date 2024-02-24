Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi - Son Dakika
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Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi

Sivas'ta bir çiftçi traktörünün direksiyonu kitlenmesi sonucu duvara çarparak durabildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Çiftçilik ile uğraşan Hamza Erdem, traktörün direksiyonunun kitlendiğini fark etmeden evinin duvarına çarptı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev ve traktörde maddi hasar meydana geldi.

24.02.2024 13:22
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Sivas'ta bir çiftçi traktörünün direksiyonu kitlenmesi sonucu duvara çarparak durabildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar medyana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz günlerde Sivas Merkeze bağlı Kahyalı köyünde meydana geldi. Çiftçilik ile uğraşan Hamza Erdem, traktörü ile evinini köşesini döndüğü esnada direksiyonu kitlendi. İlk başta ne olduğunu anlamadığını belirten Erdem, evinin duvarına çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken ev ve traktörde maddi hasar meydana geldi.

"Ne olduğunu anlayamadım"

Çiftçilik ile uğraşan Hamza Erdem direksiyonun kitlendiğini belirterek, "Sivas merkeze bağlı Kahyalı Köyün 'de yaşıyorum. Bizim evin köşesinde ki dönemeçten döndüğüm esnada traktörün direksiyonu kitlendi. Ben o sırada ne olduğunu anlamadım. Frene basmak aklıma gelmedi. Direksiyonu hareket ettirmeye çalıştığım esnada duvara girdim. Allah'a şükür kimsenin sağlığına bir şey olmadı. Cana geleceğine mala geldi. Mal yerine gelir ama can yerine gelmez" diye konuştu. - SİVAS

Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi
Kaynak: İHA

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