Diş Hekimi Darbında Yeni Gelişme - Son Dakika
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Diş Hekimi Darbında Yeni Gelişme

Burak Çağlayan'ın kardeşi Berk, diş hekiminin iddialarını yalanlayarak olayı açıkladı.

29.09.2024 14:55
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde diş hekimini darp ettiği öne sürülen Burak Çağlayan'ın kardeşi Berk Çağlayan, hekimin iddia ettiği gibi kliniğine gelen hastadan dolayı kavganın çıkmadığını belirterek, "Diş hekiminin ailemizle husumetli olan şahıslara, gittiğimiz yerleri söylediğini öğrendik. Bunun için konuşmaya çağırdık bize hakaret edip küfür edince kavga çıktı. Muşta ve maket bıçağı kullanılmadı. Kimseye de ateş etmedik. Kimse de rehin alınmadı" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ceyhan'da cuma gönü meydana geldi. Diş hekimi Muhammet Fatih Erkılınç, komşusu Burak Ç. tarafından "Sen benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın" diyerek muşta ile darp edildiğini hatta pompalı tüfekle kendisine doğru ateş açıldığını yönünde açıklama yaptı.

Bu açıklamanın üzerine Erkılıç'ın kendisini darp ettiğini öne sürdüğü Burak Çağlayan'ın kardeşi Berk Çağlayan, darp olayının doğru olduğunu ancak içeriğinin diş hekimi tarafında çarpıtıldığını öne sürerek, "Bizim husumetli olduğumuz kişiler var. Benim ağabeyim beden eğitimi öğretmeni. Diş hekimi husumetli olduğumuz kişilere bizim gittiğimiz yerleri söylüyormuş. Bize saldırı yapılması için. Hatta geçtiğimiz günlerde bizim iş yerimize sıkacaklarmış diş hekimini arayıp 'biz şimdi oraya sıkacağız sen içeri gir sana bir şey olmasın' demişler. Biz bunları öğrenip diş hekimini ofisimize çağırdık. Bu olayların doğru olup olmadığını sorduğumuzda doğru olduğunu söyleyip bize hakaret edip küfür etti. Abim önce uyardı ancak hakaret etmeye devam edince abim darp etti" diye konuştu.

Çağlayan, ağabeyinin kesinlikle muşta ya da maket bıçağı kullanmadığının altını çizerek şöyle devam etti:

"Daha fazla bir şey olmaması için kavgayı ayırdık. Diş hekimi gittikten bir süre sonra kalabalık bir grupla iş yerimizi bastı. Biz de bu nedenle bir el havaya pompalı tüfekle ateş ettik. Kesinlikle diş hekimine doğru ateş etmedik. Ayrıca olayda kimse de rehin alınmadı. Rehine var diye polise haber vermişler. Özel harekat polisi geldi. Kimse rehin falan alınmadı. Bazı medya organları da kız meselesi olduğunu yazmış. Kesinlikle böyle bir olay yok. Biz sadece bizim husumetlilerimize yerimizi söylediği için konuşmak istedik diş hekimi bize küfür edip hareket etti." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diş Hekimi Darbında Yeni Gelişme - Son Dakika

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